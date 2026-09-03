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Слабые перепады температуры океана могут усиливать тропические циклоны

Слабые перепады температуры океана могут усиливать тропические циклоны

Исследование, опубликованное в журнале PNAS, представляет парадоксальный вывод: ослабление горизонтальных градиентов температуры поверхности океана — разницы между тёплыми и холодными зонами — может усиливать тропические циклоны, а не ослаблять их.

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