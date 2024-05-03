Ничья «Зенита» и ЦСКА, победа сборной Ротенберга, Медведев снялся в Мадриде, «Байер» снова не проиграл и другие новости

1. ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России: на гол Заболотного на 84-й ответил Ерохин, Мойзеса дважды могли удалить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ТОТО. РПЛ-2023/24 гг. Прогноз на 27 тур
- Битва за первое место, матчи конкурентов, опять дерби. 26-й тур РПЛ будет очень эмоциональным
- «Ливерпуль» вновь теряет очки, ничьи «МЮ» и «Челси», 46 игр «Байера» без поражений, КДК не отменил желтую Дуарте, Роналду не забивает в 3 матчах, Василевский обошел Гашека и другие новости
Свежие комментарии