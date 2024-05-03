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Не только о футболе

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Ничья «Зенита» и ЦСКА, победа сборной Ротенберга, Медведев снялся в Мадриде, «Байер» снова не проиграл и другие новости

Ничья «Зенита» и ЦСКА, победа сборной Ротенберга, Медведев снялся в Мадриде, «Байер» снова не проиграл и другие новости

1. ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России: на гол Заболотного на 84-й ответил Ерохин, Мойзеса дважды могли удалить.

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Комментарии
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КУАТ
- &quot;Парижские сборщики мусора угрожают забастовкой во время Олимпиады-2024.&quot; - что будет, если выполнят угрозу?
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11 час.
Лена Мисько
а разве ответ не очевиден? будет очень грязно
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3 час.

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