Спички - не игрушка

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Диаспора. Сколько должно быть в этом слове для россиян

Диаспора. Сколько должно быть в этом слове для россиян

Диаспора. Что в этом слове для основного большинства обывателей нашей страны?Свои Наверное, ничего положительного, на ум сразу придут разборки после различных ЧП с участием так называемых национальных меньшинств, нежелание сотрудников полиции должным образом разбираться в происшедшем, последующее «заминание» дел.

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Комментарии
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igor kim
Был в Бухаре в 1973 году. Все говорили прекрасно на русском. Миллионы молодых мигрантов, имеющих российское гражданство. Да мы какую армию из них смогли бы создать, украинцы бы сразу сдались. Те, кто не хочет защищать Россию сбегут к себе на родину. Их лишить гражданства. Таким образом мы избавимся от криминалитета мигрантов и приобретем своих сторонников, которые могут адаптироваться в России. А почему детей мигрантов не обучать в отдельных школах, до полного освоения русской культуры, духа русского народа и идей социализма, где человек человеку друг, товарищ и брат?
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13 час.
Владимир Шепилов
Никакой нормальный, адекватный руководитель не допустит создание диаспор и различный Чайна-таунов в своей стране!Это грозит развалом своей страны!
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8 час.

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