Диаспора. Сколько должно быть в этом слове для россиян

igor kim

Был в Бухаре в 1973 году. Все говорили прекрасно на русском. Миллионы молодых мигрантов, имеющих российское гражданство. Да мы какую армию из них смогли бы создать, украинцы бы сразу сдались. Те, кто не хочет защищать Россию сбегут к себе на родину. Их лишить гражданства. Таким образом мы избавимся от криминалитета мигрантов и приобретем своих сторонников, которые могут адаптироваться в России. А почему детей мигрантов не обучать в отдельных школах, до полного освоения русской культуры, духа русского народа и идей социализма, где человек человеку друг, товарищ и брат?