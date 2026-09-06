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Гаджеты в школе: за и против

Гаджеты в школе: за и против

Рассмотрим этот постоянно вызывающий споры вопрос вместе с Леной и Геной. 123RF/legion-media.ru Смартфоны, планшеты и умные часы давно стали частью жизни любого ребенка, но в школах во время занятий ими пользоваться запрещено.

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