Гаджеты в школе: за и против

Рассмотрим этот постоянно вызывающий споры вопрос вместе с Леной и Геной. 123RF/legion-media.ru Смартфоны, планшеты и умные часы давно стали частью жизни любого ребенка, но в школах во время занятий ими пользоваться запрещено.
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