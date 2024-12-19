Белик ответил на слова Зеленского о нехватке сил, чтобы вернуть Крым и Донбасс

Народный избранник заметил, что украинский президент начал понимать реалии.Депутат от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал слова Зеленского о том, что у Украины нет ресурсов, чтобы вернуть Крым и Донбасс под свой контроль военным путём.
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