ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ ПЕРЛА ТЕПЕРЬ НАЧНЁТСЯ? МАССОВЫЕ РЕПРЕССИИ В РОССИИ ВСЁ-ТАКИ ВОЗМОЖНЫ Обсуждение закона о конфискации имущества иностранных агентов вызвало крики о "массовых репрессиях" в тоталитарной России.
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