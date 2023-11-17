Орловцы пришли в шок от состояния Торговых рядов

В Орле завершается реконструкция Красного моста. Его открытие запланировано на 30 ноября. С момента ремонта, который начинал печально известный белгородский подрядчик ООО «Ремспецмост», прошло более 2 лет.
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