Полицейский со сломанной рукой остановил водителя «под кайфом» (видео)

Вечером 12 февраля находящийся на больничном сотрудник ГИБДД старший лейтенант полиции Алексей Котман ехал с супругой домой на личном авто, как вдруг заметил иномарку, которая виляла из стороны в сторону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии