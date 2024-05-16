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Мэр Тбилиси Каладзе: внешние силы пытаются совершить в Грузии переворот

Мэр Тбилиси Каладзе: внешние силы пытаются совершить в Грузии переворот

Внешние силы пытаются совершить в Грузии переворот. Соответствующее заявление, выступая в эфире телевизионного канала «Рустави 2», сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе.

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Комментарии
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ПС
Павел Смирнов
Грузины, армяне,.. киргизы, таджики и ряд прочих ср. азиатов  это алчные люди, первая их мысль - ДЕНЬГИ, от кого бы то не было. Чистых и честных вряд ли найдешь. Даже те у кого денег более чем достаточно, за 5 тыс. рублей маму родную продадут. Отсюда и строиться политика запада по отношению к ним......
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13 час.
Елена Шарапова
Много примеров где запад хотел &quot;улучшить&quot; жизнь: Югославия, Ирак, Ливия, Украина и много еще кого. И где все эти страны, как живет население?? Мы видим, как из процветающей Ливии сделали средневековое поселение, Позор западу с их дерьмократией😡😡😡
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13 час.
W
Walery
Это сколько же платят штаты грузинам-иноагентам, если они так упорно сопротивляются этому закону в Грузии?
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7 час.

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