Мэр Тбилиси Каладзе: внешние силы пытаются совершить в Грузии переворот

ПС Павел Смирнов Грузины, армяне,.. киргизы, таджики и ряд прочих ср. азиатов это алчные люди, первая их мысль - ДЕНЬГИ, от кого бы то не было. Чистых и честных вряд ли найдешь. Даже те у кого денег более чем достаточно, за 5 тыс. рублей маму родную продадут. Отсюда и строиться политика запада по отношению к ним......

Елена Шарапова Много примеров где запад хотел "улучшить" жизнь: Югославия, Ирак, Ливия, Украина и много еще кого. И где все эти страны, как живет население?? Мы видим, как из процветающей Ливии сделали средневековое поселение, Позор западу с их дерьмократией😡😡😡