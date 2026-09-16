Школы и бассейны в США и Австралии начали запрещать умные очки

Умные очки с камерами начинают запрещать в школах, бассейнах и судах по всему миру. В Австралии уже жалуются на скрытую съемку женщин и детей, во Франции регулятор предупреждает о рисках для приватности, а в России школьника удалили с ЕГЭ из-за очков с камерой.