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Школы и бассейны в США и Австралии начали запрещать умные очки

Школы и бассейны в США и Австралии начали запрещать умные очки

Умные очки с камерами начинают запрещать в школах, бассейнах и судах по всему миру. В Австралии уже жалуются на скрытую съемку женщин и детей, во Франции регулятор предупреждает о рисках для приватности, а в России школьника удалили с ЕГЭ из-за очков с камерой.

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