Эксперт кибербезопасности Вураско: в "черную пятницу" активны сетевые мошенники

Во время "черной пятницы" активизируются сетевые мошенники, который используют для обмана доверчивых россиян различные психологические приемы, предупредил эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско.
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