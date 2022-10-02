Президент Румынии сообщил, что главы восьми стран НАТО выступили за присоединение Украины

Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал вместе с другими семью президентами государств — членов Североатлантического альянса из Центральной и Восточной Европы совместное заявление, в котором выражается поддержка присоединению Украины к НАТО.
Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал вместе с другими семью президентами государств — членов Североатлантического альянса из Центральной и Восточной Европы совместное заявление, в котором выражается поддержка присоединению Украины к НАТО.
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