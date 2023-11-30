Секреты "Народного знака качества". Как мы это делали

Рассказываем и показываем, что и кто стоит за заветной статуэткой Более 500 участников, почти 9000 номинирований, 70 дней проведения премии и много-много-много часов мозгового штурма организаторов – и все это, чтобы заветная статуэтка нашла своих героев.