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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Секреты "Народного знака качества". Как мы это делали

Секреты "Народного знака качества". Как мы это делали

Рассказываем и показываем, что и кто стоит за заветной статуэткой Более 500 участников, почти 9000 номинирований, 70 дней проведения премии и много-много-много часов мозгового штурма организаторов – и все это, чтобы заветная статуэтка нашла своих героев.

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