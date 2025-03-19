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Минфин призвал работодателей подключать сотрудников к ПДС вместо повышения зарплат

Минфин призвал работодателей подключать сотрудников к ПДС вместо повышения зарплат

В ведомстве считают, что это облегчит кадровый дефицит.Глава Минфина России Антон Силуанов предложил компаниям внедрять программу долгосрочных сбережений (ПДС) среди сотрудников, рассматривая её как альтернативу увеличению заработной платы.

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