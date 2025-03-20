Дело о халатности возбуждено из-за убийства маленького ребёнка в Муромцево. Там отчим до смерти избил двухлетнего пасынка.
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Дело о халатности возбуждено из-за убийства маленького ребёнка в Муромцево. Там отчим до смерти избил двухлетнего пасынка.