Почему Британия оправдала женщину, которую повесили 70 лет назад

Может ли справедливость опоздать настолько, что уже ничего не изменит? Или даже спустя десятилетия она все равно нужна живым?На прошлой неделе Великобритания сделала то, что еще недавно казалось невозможным.
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