В РФ зафиксировали исторический рекорд выдачи автокредитов

В феврале 2024 года российские банки выдали физлицам порядка 170 млрд рублей на покупку автомобилей. Этот результат на 28% превысил итоги января и стал историческим рекордом за отдельно взятый месяц, сообщает 5 марта пресс-служба ВТБ.