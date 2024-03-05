В РФ зафиксировали исторический рекорд выдачи автокредитов

В феврале 2024 года российские банки выдали физлицам порядка 170 млрд рублей на покупку автомобилей. Этот результат на 28% превысил итоги января и стал историческим рекордом за отдельно взятый месяц, сообщает 5 марта пресс-служба ВТБ.
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