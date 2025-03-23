США депортировали венесуэльских мигрантов на Гуантанамо

Администрация президента США Дональда Трампа отправила группу мигрантов на расположенную на Кубе американскую базу Гуантанамо, заявив, что многие из них являются членами венесуэльской банды Tren De Aragua, ABC News осведомленный источник.
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