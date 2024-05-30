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В результате обстрела со стороны Украины в ЛНР поврежден газопровод

В результате обстрела со стороны Украины в ЛНР поврежден газопровод

Пресс-секретарь главы Луганской народной республики (ЛНР) Анна Романова в четверг, 30 мая, заявила, что в результате обстрела со стороны Украины, предположительно, из американской РСЗО HIMARS в Первомайске поврежден газопровод, – сообщает Луганский информационный центр.

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