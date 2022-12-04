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Лимит стоимости и эмбарго на российскую нефть вступили в силу

Лимит стоимости и эмбарго на российскую нефть вступили в силу

Потолок стоимости российской нефти и эмбарго на отечественное сырье вступили в силу. Европейский союз перестал принимать топливо, перевозимое по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ввели лимит цен на морские перевозки нефти в 60 долларов за баррель.

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