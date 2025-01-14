Экс-гендиректора Сибирского научно-клинического центра задержали за взятки

t.me/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Бывшего генерального директора Федерального Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФСНКЦ ФМБА) задержали по подозрению в получении более 16,5 миллиона рублей взяток, сообщили в СК по Красноярскому краю и Республике Хакасии.