Экс-гендиректора Сибирского научно-клинического центра задержали за взятки

t.me/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Бывшего генерального директора Федерального Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФСНКЦ ФМБА) задержали по подозрению в получении более 16,5 миллиона рублей взяток, сообщили в СК по Красноярскому краю и Республике Хакасии.
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