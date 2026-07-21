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"Её не было на конкурсе". В сети обсуждают поступление Анны Пересильд в киношколу

"Её не было на конкурсе". В сети обсуждают поступление Анны Пересильд в киношколу

В сети обсуждают поступление Анны Пересильд в Московскую школу кино (МШК): одна из абитуриенток рассказала в соцсетях, что 17-летней дочери актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Алексея Учителя не было на итоговом испытании, после чего Анну обвинили в блате.

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