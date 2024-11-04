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США намерены использовать дроны для ударов по космической инфраструктуре

США намерены использовать дроны для ударов по космической инфраструктуре

Американская армия разрабатывает стратегию применения аэростатов для запуска дронов, способных атаковать наземные объекты, связанные с космическими системами противника, такие как станции управления спутниками и устройства подавления связи.

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