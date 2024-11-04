США намерены использовать дроны для ударов по космической инфраструктуре

Американская армия разрабатывает стратегию применения аэростатов для запуска дронов, способных атаковать наземные объекты, связанные с космическими системами противника, такие как станции управления спутниками и устройства подавления связи.
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