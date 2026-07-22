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Царьград

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Работники хлебозавода «Коломенский» в Балашихе увольняются из-за жары в цехах

Работники хлебозавода «Коломенский» в Балашихе увольняются из-за жары в цехах

Подмосковный хлебозавод столкнулся с бунтом работников.Сотрудники хлебозавода холдинга «Коломенский» в подмосковной Балашихе массово отказываются выходить в цеха и заявляют о желании уволиться из-за тяжёлых условий труда.

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