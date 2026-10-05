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Ивановские новости

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Ивановских педагогов наградили в День учителя

Ивановских педагогов наградили в День учителя

Победители конкурса получили премии по 200 тысяч рублей, среди них учителя химии, русского языка, музыки и иностранных языков.

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