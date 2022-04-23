Джексон Хэйс был удален за толчок Краудера в 3-м матче с «Санз»

Бигмен «Пеликанс» Джексон Хэйс заработал удаление в третьем матче серии плей-офф с «Санз». Хэйс был удален за толчок форварда Джея Краудера во время борьбы за подбор во второй четверти.
Популярные статьи
- Джимми Батлер забил сверху с фолом после аллей-упа
- Федерация тенниса Беларуси хочет судиться с «Уимблдоном»: «Мы осознаем предвзятость судебной системы в Великобритании. Но бездействовать не можем и не в праве»
- Российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх в Санкт-Петербурге под национальным флагом
Свежие комментарии