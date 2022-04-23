Джексон Хэйс был удален за толчок Краудера в 3-м матче с «Санз»

Джексон Хэйс был удален за толчок Краудера в 3-м матче с «Санз»

Бигмен «Пеликанс» Джексон Хэйс заработал удаление в третьем матче серии плей-офф с «Санз». Хэйс был удален за толчок форварда Джея Краудера во время борьбы за подбор во второй четверти.

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