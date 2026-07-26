Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

122 подписчика

Сколько сегодня зарабатывают стилисты для четвероногих в Крыму?

Сколько сегодня зарабатывают стилисты для четвероногих в Крыму?

«Собачки созданы для любви и для игры, а не длительных процедур». О необычных запросах, шокирующих находках под шерстью питомцев, распространённых ошибках в уходе и о том, сколько сегодня зарабатывают стилисты для четвероногих, – в интервью с грумером Ириной Миткеевой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии