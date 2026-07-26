Сколько сегодня зарабатывают стилисты для четвероногих в Крыму?

«Собачки созданы для любви и для игры, а не длительных процедур». О необычных запросах, шокирующих находках под шерстью питомцев, распространённых ошибках в уходе и о том, сколько сегодня зарабатывают стилисты для четвероногих, – в интервью с грумером Ириной Миткеевой.
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