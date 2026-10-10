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Мировое обозрение

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ФАБ-1500 уничтожила цели в портовой зоне Херсона

ФАБ-1500 уничтожила цели в портовой зоне Херсона

Главное в тезисах: Удар по узлу управления: Авиация группировки «Днепр» применила ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции по объектам ВСУ в портовой зоне Херсона.

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