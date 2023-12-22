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После очередной пластики Татьяна Веденеева ужаснула своим видом

После очередной пластики Татьяна Веденеева ужаснула своим видом

У 70-летней Татьяны Веденеевой после очередной неудачной пластики лица появились ужасающие разрезы под глазами.

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Комментарии
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Агрофена Иванова
на фото- красава!!!!
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