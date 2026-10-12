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Не только о футболе

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Спасители «Спартака», Глушенков, Обляков или герои «Локо»? Кто лучший в 10-м туре РПЛ

Спасители «Спартака», Глушенков, Обляков или герои «Локо»? Кто лучший в 10-м туре РПЛ

    Большой и сложный выбор. Выходные без Альфа-Банк РПЛ не выходные. В этом мы убеждались предыдущие три недели.

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