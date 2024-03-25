Илон Маск заявил о смене политических взглядов

Американский миллиардер окончательно разочаровался в Демократической партии США.В преддверии президентских выборов, которые должны состоятся в США в ноябре, знаменитый изобретатель-миллиардер Илон Маск заявил о том, что разочарование в демократах вынуждает его сменить свои традиционные политические взгляды.