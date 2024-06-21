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Добрый Мир

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«Хасан – Туманган»: почему проект так пугает Токио

«Хасан – Туманган»: почему проект так пугает Токио

Вчера 10K прочитали Совместные проекты РФ и КНДР, а также Китая дают ответы на многие вопросы – но не всем они понравятся Владимир Путин и Ким Чэн Ын встречей остались довольны.

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