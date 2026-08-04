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ТАСС

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Бойцы Южной группировки уничтожили три наземных робототехнических комплекса ВСУ

Бойцы Южной группировки уничтожили три наземных робототехнических комплекса ВСУ

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 6-й мотострелковой бригады и 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили три наземных робототехнических комплекса (НРТК), склад материальных средств и пункт управления беспилотниками ВСУ на алексеево-дружковском направлении СВО.

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