Бойцы Южной группировки уничтожили три наземных робототехнических комплекса ВСУ

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 6-й мотострелковой бригады и 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили три наземных робототехнических комплекса (НРТК), склад материальных средств и пункт управления беспилотниками ВСУ на алексеево-дружковском направлении СВО.
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