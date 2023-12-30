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Аллегри про 1:0 с «Ромой»: «Важная победа, «Юве» увеличил отрыв от преследователей и стал ближе к ЛЧ. Стараемся держаться рядом с «Интером»

Аллегри про 1:0 с «Ромой»: «Важная победа, «Юве» увеличил отрыв от преследователей и стал ближе к ЛЧ. Стараемся держаться рядом с «Интером»

«Хороший матч, играть против «Ромы» всегда непросто, особенно когда ее тренирует Жозе Моуринью. Возникали угрозы нашим воротам после нескольких передач Пауло Дибалы в нашу штрафную, но мы продолжали играть надежно.

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