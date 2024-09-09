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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Эксперты выяснили, как часто бедные жители Барнаула высказывают негатив в интернете

Эксперты выяснили, как часто бедные жители Барнаула высказывают негатив в интернете

Кстати, женщины активнее раздают именно положительные рекомендации товарам и услугам В Барнауле негативные отзывы о товарах в интернете чаще оставляют те, кто зарабатывает больше, выяснили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

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