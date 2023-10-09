Террористическая группировка ХАМАС угрожает казнить израильских заложников

Палестинская боевая группировка ХАМАС заявила в понедельник, что начнет казнить одного израильского заложника за каждую новую израильскую бомбардировку домов мирных жителей без предупреждения, сообщает Digi 24, передает Al Arabiya.
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