В конгрессе США раскритиковали предложение объединить помощь Украине и Израилю

NBC: в конгрессе США выступили против объединения помощи Украине и Израилю Республиканцы в палате представителей конгресса США негативно отнеслись к идее объединить военные транши Украине с поддержкой Израиля.
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