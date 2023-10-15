Как житель Рубцовска за 35 лет помог отремонтировать сотни километров дорог на Алтае

История Игоря Линцова, который строил трассу Алтай — Кузбасс и избавлял Рубцовск от ям на дорогах Алтайский край с большим отрывом занимает первое место в России по протяженности дорожной сети – около 54,3 тыс.
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