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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Как житель Рубцовска за 35 лет помог отремонтировать сотни километров дорог на Алтае

Как житель Рубцовска за 35 лет помог отремонтировать сотни километров дорог на Алтае

История Игоря Линцова, который строил трассу Алтай — Кузбасс и избавлял Рубцовск от ям на дорогах Алтайский край с большим отрывом занимает первое место в России по протяженности дорожной сети – около 54,3 тыс.

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