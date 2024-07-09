Новое увлечение Киркорова: на что поп-король потратил почти миллион рублей

Филипп Киркоров увлекся современным искусством. Какую сумму он потратил на скульптуру молодой художницы? И что еще коллекционирует поп-король? Правда, что все годы своей карьеры народный артист РФ пел не то, что хотел? И в каком музыкальном стиле мечтает работать Киркоров? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».