Малкин вышел на 39-е место по очкам в истории НХЛ (1267)

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Нападающий «Питтсбурга» сделал передачу в игре против «Аризоны» (2:5). Теперь на счету Евгения Малкина 1267 (486+781) очков в 1107 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.