Собянин: Средства от зеленых облигаций пошли на реализацию экопроектов

Средства пошли на закупку 451 электробуса Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале, что доходы от размещения «зеленых» облигаций Москвы пошли на закупку электробусов и строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии