Собянин: Средства от зеленых облигаций пошли на реализацию экопроектов

Средства пошли на закупку 451 электробуса Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале, что доходы от размещения «зеленых» облигаций Москвы пошли на закупку электробусов и строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.