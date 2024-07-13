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«Тур де Франс». 15-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 4800 м и финишем в подъем высшей категории

«Тур де Франс-2024» 15-й этап Луданвьелль – Плато де Бей 197,7 км Профиль/Карта Начало – 13.05 по московскому времени.

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