«Не могу переварить»: появились жуткие подробности массового расстрела в США

Очередная бойня с многочисленными жертвами произошла в США – массовый расстрел случился в штате Мэн. Сообщалось, что по меньшей мере более 20 человек погибли и десятки получили ранения после того, как стрелок открыл пальбу в боулинге и баре в Льюистоне, втором по величине городе штата в среду ….