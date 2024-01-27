Главная Страна Приходько Александр Опубликована сегодня в 14:20 Валентина Матвиенко назвала признание блокады Ленинграда геноцидом историческим и нравственным актом В День 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что признание блокады Ленинграда геноцидом является важным историческим и нравственным актом.