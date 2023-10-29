Главная гордость ЦАХАЛ вспыхнула как спичка. Русская инструкция по сожжению "Меркавы" сработала на 100%

Tania Еременко Вспыхнут, как спички и дай Бог им гореть синим пламенем!

Игорь Василевский Евреи свои танки никому не продают. Надутую легенду проще поддерживать из дома, со своей национальной территории. А тут какая незадача! Около 30 штук супер-пупер - и разве что в переплавку...