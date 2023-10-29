На пульсе времени
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На пульсе времени

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Свежие комментарии

  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    интересно, кого или чего трепать.Спустя неделю раз...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    для начала, глянь на А-50 на фото, а потом прикинь, это какой же беспилотник по размерам нужно спроектировать.....,у-...Спустя неделю раз...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    если в рифму, то в пиз...е...😀Спустя неделю раз...

Главная гордость ЦАХАЛ вспыхнула как спичка. Русская инструкция по сожжению "Меркавы" сработала на 100%

Главная гордость ЦАХАЛ вспыхнула как спичка. Русская инструкция по сожжению "Меркавы" сработала на 100%

Главный герой и победитель России в конфликте с объединенным Западом – танк «Абрамс». И нет тут никаких опечаток.

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Комментарии
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Tania Еременко
Вспыхнут, как спички и дай Бог им  гореть синим пламенем!
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3 д.
Игорь Василевский
Евреи свои танки никому не продают. Надутую легенду проще поддерживать из дома, со своей национальной территории. А тут какая незадача! Около 30 штук супер-пупер - и разве что в переплавку...
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2 д.
V K
Танк, который ко всему прочему, вмещает ещё и 10 человек десанта, по определению не может быть неуязвимым. В корову легче попасть, чем в белку...
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2 д.

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