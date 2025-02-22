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Чулпан Хаматова: «Знала, что если не уеду, то потеряю себя, повешусь, сопьюсь. Меня просто не станет»

Чулпан Хаматова: «Знала, что если не уеду, то потеряю себя, повешусь, сопьюсь. Меня просто не станет»

Чулпан Хаматова, живущая в Латвии уже три года, утверждает, что переезд за границу был для нее вопросом выживания.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Да уберите уже эту неудачницу из ленты.
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10 час.
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