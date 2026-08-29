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Стало известно, кому из россиян повысят пенсии в сентябре

Стало известно, кому из россиян повысят пенсии в сентябре

С начала 2026 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 9584,69 рубля Часть российских пенсионеров начнет получать увеличенные выплаты в сентябре.

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