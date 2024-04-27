Минобороны Испании подтвердило отправку Украине ракет Patriot и машин Leopard

Испания отправит ракеты Patriot Украине. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны страны. Соответствующую информацию подтвердила глава ведомства Маргарита Роблес на встрече контактной группы формата "Рамштайн".
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