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Все отказывались, а русские сделали: Арабский шейх глазам не поверил

Все отказывались, а русские сделали: Арабский шейх глазам не поверил

Царьград Фото: © Artur Widak/ ZUMAPRESS.com/ Global Look Press В Объединённых Арабских Эмиратах привыкли удивлять мир грандиозными проектами.

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