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Царьград

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Отправили в психушку: челябинка, по вине которой погибли дети, оказалась невменяемой

Отправили в психушку: челябинка, по вине которой погибли дети, оказалась невменяемой

В Сосновском районе рассмотрели уголовное дело о гибели малолетних на пожаре."Причинение смерти по неосторожности двум лицам" — по такой статье проходит 38-летняя жительница Сосновского района, которая в невменяемом состоянии совершила общественно-опасное деяние.

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