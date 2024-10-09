Отправили в психушку: челябинка, по вине которой погибли дети, оказалась невменяемой

В Сосновском районе рассмотрели уголовное дело о гибели малолетних на пожаре."Причинение смерти по неосторожности двум лицам" — по такой статье проходит 38-летняя жительница Сосновского района, которая в невменяемом состоянии совершила общественно-опасное деяние.